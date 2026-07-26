Большой экран 120 Гц, батарея 7500 мА•ч, новая платформа Helio G91-Ultra и HyperOS 3. Раскрыты все характеристики Redmi 17 4G

В Сети появились полные характеристики Redmi 17 4G незадолго до официальной премьеры. Если ранее предполагалось, что смартфон будет построен на базе Snapdragon 6s 4G Gen 2, то теперь появились сведения, что новинка получит SoC MediaTek Helio G91-Ultra, выполненный по 12-нм техпроцессу.

Смартфон оснастят 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600 [ 720 пикселей и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Яркость составит до 675 кд/м2 в обычном режиме и до 825 кд/м2 в режиме повышенной яркости.

Дисплей получит защиту Gorilla Glass 7i, сертификаты TUV Rheinland, подтверждающие снижение уровня интенсивности синего света и отсутствие заметного мерцания, а также фирменную RGB-подсветку на корпусе.

Изображение Ytechb.com

Redmi 17 4G получит аккумулятор емкостью 7500 мА•ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Покупателям предложат версии с 4 или 6 ГБ оперативной памяти и флеш-памятью объемом до 256 ГБ. Основная камера будет включать 50-мегапиксельный датчик и вспомогательный модуль, а фронтальная камера получит разрешение 8 Мп.

Среди других особенностей — HyperOS 3, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу, двухдиапазонный Wi-Fi, NFC, защита от пыли и брызг по IP64 и четыре цвета корпуса: зеленый, синий, черный и фиолетовый.

