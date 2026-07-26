Крошечный HMD Touch AI с ИИ и точкой доступа Wi-Fi за $70 вдохновлен легендарными Nokia Lumia: появилось много живых фото
Компактный телефон получил сенсорный экран, поддержку 4G и функции искусственного интеллекта от ByteDance
Компания HMD представила в Китае новый кнопочный телефон HMD Touch AI, сочетающий классический дизайн с современными возможностями, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые изображения, включая реальные фото.
Устройство выполнено в стиле смартфонов Nokia Lumia с узнаваемым круглым блоком камеры и ярким голубым корпусом. Для него также доступны сменные задние панели желтого, синего и белого цветов.
Новинка оснащена 3,2-дюймовым сенсорным экраном, двумя камерами по 2 Мп, аккумулятором емкостью 1950 мА•ч с зарядкой через USB-C и поддержкой двух SIM-карт с 4G. Телефон умеет подключаться к Wi-Fi и работать в режиме точки доступа, что редко встречается среди устройств такого класса. На верхней грани расположена программируемая кнопка, которую можно использовать, например, для быстрого вызова экстренной помощи.
Главной особенностью HMD Touch AI стал встроенный искусственный интеллект Doubao от ByteDance. Он способен переводить текст между китайским и английским языками, создавать изображения по текстовому описанию, распознавать объекты на фотографиях и помогать в обучении.
Телефон также получил родительский контроль, поддержку Alipay и упрощенную операционную систему без отвлекающих функций.
В Китае HMD Touch AI уже доступен для предзаказа по цене 469 юаней (около 69 долларов).
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