Крошечный HMD Touch AI с ИИ и точкой доступа Wi-Fi за $70 вдохновлен легендарными Nokia Lumia: появилось много живых фото

Компания HMD представила в Китае новый кнопочный телефон HMD Touch AI, сочетающий классический дизайн с современными возможностями, о чем мы уже сообщали, а теперь появились новые изображения, включая реальные фото.

Фото HMD/ithome

Устройство выполнено в стиле смартфонов Nokia Lumia с узнаваемым круглым блоком камеры и ярким голубым корпусом. Для него также доступны сменные задние панели желтого, синего и белого цветов.

Новинка оснащена 3,2-дюймовым сенсорным экраном, двумя камерами по 2 Мп, аккумулятором емкостью 1950 мА•ч с зарядкой через USB-C и поддержкой двух SIM-карт с 4G. Телефон умеет подключаться к Wi-Fi и работать в режиме точки доступа, что редко встречается среди устройств такого класса. На верхней грани расположена программируемая кнопка, которую можно использовать, например, для быстрого вызова экстренной помощи.

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

Главной особенностью HMD Touch AI стал встроенный искусственный интеллект Doubao от ByteDance. Он способен переводить текст между китайским и английским языками, создавать изображения по текстовому описанию, распознавать объекты на фотографиях и помогать в обучении.

Телефон также получил родительский контроль, поддержку Alipay и упрощенную операционную систему без отвлекающих функций.

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

Фото HMD/ithome

В Китае HMD Touch AI уже доступен для предзаказа по цене 469 юаней (около 69 долларов).

