Крупнейший интернет-блэкаут в истории столицы Индии: протестанты добились отставки министра, связь вернули

В индийской столице зафиксировано самое продолжительное отключение мобильного интернета в истории города. Ограничения были введены из-за массовых протестов в районе Джантар-Мантар, участники которых требовали отставки министра образования Дхармендры Прадхана.

Власти семь раз подряд продлевали действие приказов о блокировке мобильного интернета, однако связь восстановили вскоре после объявления об уходе министра в отставку, несмотря на то что официальный срок ограничений еще не истек.

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Первый приказ об отключении интернета был издан 20 июля, после чего ограничения неоднократно продлевались вплоть до 26 июля. В зоне радиусом около 1,5 километра от места протестов переставал работать мобильный интернет у абонентов крупнейших операторов Airtel, Reliance Jio и Vodafone Idea. Ограничения затронули центральные районы города, включая Джанпатх, Коннот-Плейс, гостиницы Le Meridien и Shangri-La, Национальный медиацентр и другие объекты.

После объявления об отставке министра протест был прекращен, а мобильный интернет восстановили до полуночи, хотя операторы связи, по данным источников, не получали официального распоряжения об отмене ограничений до позднего вечера.

Индийская правозащитная организация SFLC.in обращалась в Высокий суд Дели, оспаривая законность многодневного отключения мобильного интернета во время протестов.

Ранее сообщалось, что правительство Индии приказало телекоммуникационным компаниям отключить услуги мобильной передачи данных в центральных районах столицы Дели, в районе проведения молодежных протестов с требованием отставки министра образования.