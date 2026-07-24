Nokia Lumia воскресла как HMD Touch AI: телефон за 70 долларов получил 3,2-дюймовый экран и встроенный ИИ с генерацией изображений

Для полной аутентичности не хватает порта Micro-USB

Компания HMD представила в Китае новый телефон HMD Touch AI. Новинка получила встроенный помощник на базе ИИ и дизайн в духе смартфонов Nokia Lumia.

Изображение: HMD

HMD Touch AI оснащен экраном с диагональю 3,2 дюйма и основной 2-мегапиксельной камерой в круглом блоке. Для устройства доступны сменные задние панели желтого, синего и белого цветов — они продаются отдельно. Фронтальная камера — тоже 2-мегапиксельная. Емкость аккумулятора составляет 1950 мА·ч, он заряжается через порт USB-C.

Устройство поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях 4G, Wi-Fi, режим точки доступа и мобильные платежи через Alipay.

Изображение: HMD

Главной особенностью телефона стала интеграция с моделью искусственного интеллекта Doubao, разработанной компанией ByteDance. Пользователям доступны функции перевода между китайским и английским языками, генерации изображений по текстовому описанию и другие возможности ИИ.

Кроме того, на верхней грани корпуса расположена программируемая физическая кнопка. Ее можно настроить, например, для отправки сигнала SOS в экстренной ситуации.

В Китае HMD Touch AI уже доступен для предварительного заказа по цене 469 юаней (70 долларов).