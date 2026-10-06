Кот найдет кота: в Казахстане котам выдали камеры и GPS, а нейросеть ищет в их записях пропавших животных ⁠ 3

В Казахстане к поиску пропавших домашних животных подключили необычных волонтеров — других котов. В рамках проекта GdeKotBot свободно гуляющих домашних кошек оснащают миниатюрными камерами и GPS-трекерами, а искусственный интеллект анализирует записи в поисках животных, объявленных пропавшими.

Инициатива выросла из одноименного цифрового сервиса, запущенного в Алматы в 2025 году. Его основой стал Telegram-бот @GdeKotBot, который объединяет владельцев потерявшихся животных и горожан, замечающих похожих питомцев на улицах.

Изначально схема была проще. Владелец пропавшего кота загружает в бот его фотографии и указывает район исчезновения. Другие пользователи могут фотографировать встреченных животных и отправлять снимки вместе с координатами. Система компьютерного зрения сравнивает фотографии с базой пропавших питомцев и при вероятном совпадении уведомляет хозяина.

Теперь к поискам добавили «котов-разведчиков». Владельцам животных, которые свободно гуляют в районах с большим количеством заявок о пропаже, предлагают присоединиться к проекту. На питомца устанавливают компактную камеру и GPS-трекер, после чего он продолжает свой обычный маршрут.

Записи с камеры анализирует искусственный интеллект. Если в кадре появляется другой кот, система может сравнить его внешность с фотографиями из базы. При вероятном совпадении владельцу пропавшего животного передают информацию, в том числе о месте встречи.

Идея основана на особенностях поведения кошек. Потерявшийся питомец может находиться совсем рядом с домом, но прятаться под автомобилем, в кустах, под крыльцом или в других укрытиях. Испуганные животные нередко избегают людей, поэтому обычные поиски не всегда позволяют их обнаружить.

Свободно гуляющий кот способен попасть в те же места естественным образом и при этом не обязательно вызывает у спрятавшегося животного такую же реакцию, как приближающийся человек. GPS-трекер позволяет определить, где именно камера зафиксировала потенциально пропавшего питомца.

По данным организаторов GdeKotBot, с помощью сервиса владельцам уже удалось вернуть 407 домашних животных, а число пользователей превысило 28 тыс.

У технологии есть и ограничения. Камера на движущемся животном не всегда получает четкое изображение, нужный кот может не попасть в кадр, а алгоритм распознавания способен выдавать ложные совпадения. Поэтому ИИ не определяет местонахождение питомца наверняка, а предоставляет владельцу потенциальную зацепку для дальнейшего поиска.

Участвовать в проекте можно и без собственного «кота-разведчика». Жителям достаточно фотографировать встреченных на улице животных и отправлять снимки с геолокацией через Telegram-бот.