Он может проехать больше 80 км без бензина

Быстро, мощно и — дорого. В Россию привезли Audi RS5 нового поколения: 639 л.с. и полный привод за 22 млн рублей ⁠ 3

В России появилась первая Audi RS5 нового поколения. Как сообщает Autonews, спортивный универсал привезли из Германии и продают за 22 млн рублей.

По утверждению продавца, автомобиль получил максимально возможный для модели набор оборудования. В основе силовой установки лежит 2,9-литровый бензиновый двигатель, дополненный электромотором. Суммарная мощность системы составляет 639 л.с., привод — полный. С места до 100 км/ч универсал разгоняется за 3,6 секунды. Максимальная скорость — 250-285 км/ч в зависимости от дополнительного оснащения. Гибрид способен проехать до 87 км на чистом электричестве.

Новое поколение Audi RS5 представили в начале 2026 года. Модель построена на базе актуальной Audi A5, но получила серьезно переработанный кузов и характерный для автомобилей RS аэродинамический обвес. По сравнению со стандартной A5 спортивная версия стала длиннее и шире, а ее кузов — ниже. Колесная база — около 2,9 м.