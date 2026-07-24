На фоне беспорядков отключён мобильный интернет в центральных районах столицы Индии

Официального комментария пока не было

Правительство Индии приказало телекоммуникационным компаниям отключить услуги мобильной передачи данных в центральных районах столицы Дели, в районе проведения молодежных протестов с требованием отставки министра образования, о чем пишет Reuters.

Представители правительства и министерства телекоммуникаций не сразу ответили на запросы агентства Reuters о комментариях. Ведущие индийские телекоммуникационные компании, Jio миллиардера Мукеша Амбани, Bharti Airtel и Vodafone-Idea также не ответили на запросы о комментариях.

Изображение Grok

Как сообщили журналисты Reuters, в четверг, 23 июля, вечером во многих районах центрального Дели пропал мобильный интернет. Продавцы, владельцы магазинов и ресторанов жаловались на невозможность принимать онлайн-платежи.

Протестующие с прошлого месяца разбили лагерь в центре Дели, требуя отставки министра образования Дхармендры Прадхана из-за утечки экзаменационных материалов в мае, которая затронула около 2 миллионов студентов.

