«Искусственное солнце» почти собрано: термоядерный реактор ITER получил последний сектор вакуумной камеры

После окончательной сборки вакуумная камера будет весить около 8500 тонн, а ее объем составит 1400 кубометров

Международный экспериментальный термоядерный реактор ITER, известный также как «Искусственное Солнце», достиг важного этапа строительства: на площадку комплекса на юге Франции доставили девятый и последний сектор вакуумной камеры токамака. Теперь все основные крупногабаритные компоненты центральной установки находятся на одной площадке и могут использоваться для дальнейшей сборки крупнейшего в мире экспериментального комплекса по исследованию термоядерного синтеза.

Вакуумная камера — один из ключевых элементов токамака. Именно внутри нее будет находиться сверхгорячая плазма, в которой ученые намерены проводить эксперименты по управляемому термоядерному синтезу. Одновременно камера служит первым защитным барьером установки и основой для размещения других систем.

Конструкция состоит из девяти массивных стальных секторов. После объединения они сформируют тороидальную камеру диаметром около 19,4 метра и внутренним объемом примерно 1400 кубометров. Каждый сектор имеет высоту около 14 метров и массу примерно 440 тонн, а сам состоит из четырех крупных сегментов. На один сектор приходится более 1,6 км сварных соединений.

После окончательной сборки вакуумная камера вместе с внутренними элементами, включая бланкет и дивертор, будет весить около 8500 тонн. Конструкция рассчитана на работу в условиях экстремальных температурных, электромагнитных и механических нагрузок.

Производство девяти секторов разделили между Европой и Южной Кореей. Южнокорейские предприятия изготовили четыре элемента, европейские — пять. Последним на площадку ITER во французском Сен-Поль-ле-Дюранс прибыл европейский сектор №2.

Европейскую часть заказа выполнял консорциум AMW, в который входят Ansaldo Nucleare, Westinghouse Electric Company и Walter Tosto. В производственной цепочке участвовали еще около 15 компаний. Изготовление пяти европейских секторов потребовало более 2 млн человеко-часов, а общая протяженность сварных швов достигла примерно 750 км.

Отдельные компоненты производились на предприятиях Westinghouse в Монфальконе и Walter Tosto в Кьети. После этого сегменты сваривали в готовые сектора и доставляли во Францию.

Доставка последнего сектора важна не только как завершение производства вакуумной камеры. По словам генерального директора ITER Пьетро Барабаски, теперь на площадке находятся все основные компоненты токамака: катушки тороидального и полоидального магнитных полей, корректирующие магниты, элементы центрального соленоида, девять секторов вакуумной камеры и комплекты тепловой защиты.

ITER строится международным консорциумом с участием 35 стран и предназначен для проверки технологий управляемого термоядерного синтеза в масштабах, существенно превосходящих существующие экспериментальные установки.

В токамаке легкие атомные ядра должны сливаться при экстремально высокой температуре, высвобождая энергию. Для удержания плазмы используются мощные сверхпроводящие магниты. При этом ITER не является будущей коммерческой электростанцией и не будет поставлять электроэнергию потребителям. Его задача — экспериментально проверить физические и инженерные решения, которые могут потребоваться для будущих термоядерных энергетических установок.