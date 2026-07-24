Обогреватель Xiaomi мощностью 3000 Вт с радаром, управлением умным домом и стерилизацией доступен для предзаказа в Китае

Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition сам включает свет, вентиляцию и следит за качеством воздуха

Xiaomi запустила краудфандинговую кампанию нового умного обогревателя для ванной комнаты Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human-Sense Edition. Устройство уже появилось на платформе Youpin по цене 999 юаней — около $150.

Главной особенностью новинки стал встроенный 24-ГГц радар, который определяет присутствие человека и автоматически управляет различными функциями. Система может включать или отключать освещение, вентиляцию и питание, а чувствительность датчика адаптируется под особенности помещения.

Фото Xiaomi

Обогреватель получил полностью встраиваемую подъёмную световую панель с яркостью до 1500 лм, инверторный двухъядерный двигатель постоянного тока и нагреватель мощностью 3000 Вт.

Фото Xiaomi/ithome

Также устройство поддерживает очистку воздуха с эффективностью стерилизации до 98% и оснащено датчиком летучих органических соединений. Максимальная производительность вентиляции достигает 259 м3/ч, что позволяет быстрее удалять влагу и неприятные запахи из ванной комнаты.

