Топовый 16-ядерный Ryzen AI Max+ 395, до 128 ГБ ОЗУ, RGB-подсветка и выделенная кнопка Copilot. Представлен мощный мини-ПК Acemagic F9A
Два порта USB4, Wi-Fi 7 и проводная сеть 2,5 Гбит/с
Компания Acemagic представила новый мини-компьютер F9A, построенный на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. В основе системы лежит 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Встроенный нейронный ускоритель (NPU) обеспечивает производительность до 50 TOPS, а общая вычислительная производительность системы в задачах ИИ достигает 126 TOPS. Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и оснащен двумя слотами M.2 для установки SSD PCIe 4.0 x4.
Дискретной видеокарты в системе нет, но есть порт OCuLink (PCIe 4.0 x4), позволяющий подключить eGPU.
Набор интерфейсов включает:
- два порта USB4;
- три USB Type-A 10 Гбит/с;
- HDMI 2.1;
- два порта Ethernet 2,5 Гбит/с;
- модуль Wi-Fi 7;
- слот для карт памяти SD;
- 3,5-миллиметровый аудиоразъем.
Также компьютер получил настраиваемую RGB-подсветку, выделенную кнопку Copilot для быстрого запуска функций искусственного интеллекта Windows, встроенный массив микрофонов и два динамика мощностью по 2 Вт.
Acemagic пока не раскрыла стоимость и сроки начала продаж F9A.
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