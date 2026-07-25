Топовый 16-ядерный Ryzen AI Max+ 395, до 128 ГБ ОЗУ, RGB-подсветка и выделенная кнопка Copilot. Представлен мощный мини-ПК Acemagic F9A

Два порта USB4, Wi-Fi 7 и проводная сеть 2,5 Гбит/с

Компания Acemagic представила новый мини-компьютер F9A, построенный на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. В основе системы лежит 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen AI Max+ 395. Встроенный нейронный ускоритель (NPU) обеспечивает производительность до 50 TOPS, а общая вычислительная производительность системы в задачах ИИ достигает 126 TOPS. Мини-ПК поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и оснащен двумя слотами M.2 для установки SSD PCIe 4.0 x4.

Фото: Acemagic

Дискретной видеокарты в системе нет, но есть порт OCuLink (PCIe 4.0 x4), позволяющий подключить eGPU.

Набор интерфейсов включает:

два порта USB4;

три USB Type-A 10 Гбит/с;

HDMI 2.1;

два порта Ethernet 2,5 Гбит/с;

модуль Wi-Fi 7;

слот для карт памяти SD;

3,5-миллиметровый аудиоразъем.

Также компьютер получил настраиваемую RGB-подсветку, выделенную кнопку Copilot для быстрого запуска функций искусственного интеллекта Windows, встроенный массив микрофонов и два динамика мощностью по 2 Вт.

Acemagic пока не раскрыла стоимость и сроки начала продаж F9A.