Теория «мёртвого интернета» перестаёт быть теорией. Боты стали главным источником веб-трафика

ИИ-агенты и боты за год увеличили активность почти на 8000%

Автоматизированный трафик впервые в истории превысил человеческий. По данным Cloudflare, через инфраструктуру которой проходят запросы к миллионам сайтов, в июне доля ботов достигла почти 58% всех обращений к веб-страницам. Одновременно компания Human Security сообщила, что активность ИИ-агентов, способных самостоятельно переходить по ссылкам, заполнять формы и выполнять действия от имени пользователя, за последний год выросла почти на 8000%.

Тенденцию подтверждают и другие исследования. Согласно отчёту Thales, ещё в 2025 году боты генерировали 53% интернет-трафика, причём около 40% всей активности в сети относилось к вредоносной. Генеральный директор Cloudflare Мэттью Принс ещё весной ожидал, что боты обгонят людей лишь к концу 2027 года, однако стремительное распространение ИИ-агентов ускорило этот переход более чем на год.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Изменения уже затрагивают крупнейшие цифровые сервисы. Stripe сообщает, что около 70% обращений к её программному интерфейсу (API) теперь выполняют программные агенты, а у платформы Alpaca их доля за один квартал выросла с менее чем 10% до 30% всех запросов.

Cloudflare представила систему Precursor, которая анализирует не отдельные действия пользователя, а весь сеанс работы с сайтом, поскольку традиционные методы вроде CAPTCHA всё хуже отличают человека от современных ИИ-агентов.

По оценкам специалистов, масштаб изменений может быть ещё выше: существующие системы обнаружения ошибочно классифицируют 7–15% обычных пользователей как ботов, а часть ИИ-агентов вообще остаётся незамеченной. Поэтому Cloudflare, Google, Microsoft и Mozilla уже работают над новым протоколом PACT, который позволит подтверждать подлинность посетителей без подтверждения их личности.

Эти изменения ставят вопрос о привычной модели интернета, основанной на рекламе и анализе поведения реальных пользователей. Cloudflare уже объявила, что с сентября ИИ-краулеры (программы, автоматически собирающие данные с сайтов) должны будут платить издателям за доступ к контенту или лишатся доступа к страницам. При этом, по оценке PitchBook, сегодня через ИИ-агентов проходит лишь около 1% из примерно $20 трлн потенциального объёма работы, которую они смогут выполнять в будущем, что указывает на дальнейший рост их активности.