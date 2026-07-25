Легкий, мощный и автономный. Представлен электровелосипед Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight: полная амортизация и крутящий момент как у легковушки

Масса велосипеда составляет всего 18 кг, он оснащен карбоновой рамой и тяговой батареей 840 Вт·ч

Американская компания Specialized представила новый премиальный электрический горный велосипед S-Works Turbo Levo R Ultralight. Новинка стала одной из самых легких моделей с двухподвесной конструкцией в линейке производителя.

Изображение: Specialized

Вес велосипеда составляет около 18 кг. Основой конструкции служит новая карбоновая рама FACT 11, дополненная фирменной подвеской GENIE с возможностью регулировки геометрии. Ход передней подвески составляет 140 мм, задней — 130 мм.

Изображение: Specialized

Несмотря на то, что это облегченная модель, силовая установка полноразмерная —Specialized S-Works 3.1. Электромотор развивает крутящий момент до 111 Н·м, максимальная мощность составляет 850 Вт (1,15 л.с.).

Изображение: Specialized

Покупателям доступны две версии аккумулятора — емкостью 600 или 840 Вт·ч. По данным производителя, максимальная автономность составляет 4,4 часа, но фактическая автономность зависит от рельефа местности и выбранного режима помощи электродвигателя. Для длительных поездок также предлагается дополнительный аккумулятор-расширитель емкостью 280 Вт·ч.

Изображение: Specialized

В оснащение входят 2,2-дюймовый дисплей Mastermind, поддержка фирменного мобильного приложения Specialized, совместимость с сервисом Apple Find My и интеллектуальная зарядка мощностью 12 А с несколькими режимами, включая ускоренную зарядку и режим ограничения заряда до 80% для увеличения срока службы аккумулятора.

Стоимость Specialized S-Works Turbo Levo R Ultralight составляет 13 тыс. долларов. Велосипед доступен в единственном варианте окраски Satin Carbon и уже поступил в продажу через официальный сайт компании.