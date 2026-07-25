Google потратила на ИИ больше, чем заработала за квартал: расходы на инфраструктуру впервые обнулили денежный поток

Google отчиталась о финансовых результатах за II квартал 2026 года, показав рекордные масштабы бизнеса, но впервые после выхода компании на биржу получила отрицательный свободный денежный поток. Причиной стали резко выросшие расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта: за квартал Google направила $44,9 млрд на расширение ИИ-мощностей.

Общая выручка компании составила $119,8 млрд, превысив ожидания аналитиков. Основным источником дохода остался поиск Google — $63,3 млрд. Google Cloud принесла $24,8 млрд, увеличив выручку на 23,8% по сравнению с предыдущим кварталом благодаря росту спроса на облачные ИИ-сервисы. Ещё $12,9 млрд компания получила от подписок, платформ и устройств, а YouTube-реклама принесла $11,1 млрд.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

При этом расходы на развитие ИИ-инфраструктуры продолжают расти. В начале года Google оценивала капитальные затраты (на создание и расширение инфраструктуры) в $180–190 млрд за 2026 год, однако теперь повысила прогноз до $205 млрд. Для сравнения, в 2025 году компания потратила на эти цели $91 млрд.

Операционный денежный поток Google во II квартале составил $39,1 млрд — на 40% больше, чем годом ранее. Но после вычета $44,9 млрд расходов на ИИ-инфраструктуру свободный денежный поток оказался отрицательным: минус $5,8 млрд. При этом компания всё ещё остаётся прибыльной и располагает более чем $100 млрд денежных резервов, поэтому речь не идёт об убытках, а именно о превышении текущих инвестиций над доступным денежным потоком.

Инвесторы отреагировали снижением стоимости акций Google примерно на 4,5%. Компания заявляет, что высокий уровень расходов сохранится и дальше: текущие капитальные затраты примерно в 6 раз выше уровня 2022 года, до начала активного ИИ-бума. На фоне роста затрат всей отрасли на развитие искусственного интеллекта инвесторы всё чаще оценивают, насколько быстро эти вложения смогут превратиться в прибыль, особенно на фоне конкуренции с другими разработчиками ИИ-моделей.