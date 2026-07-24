Звездопад Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы

В Московском планетарии рассказали, какие планеты можно будет увидеть в небе во время пика метеорного потока Персеиды. Пик Персеид ожидается в ночь на 13 августа. Учёные сообщили, что в течение всего звездопада, а также в ночь пика Персеиды будут сопровождать шесть планет Солнечной системы: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

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Специалисты отмечают, что Персеиды лучше всего наблюдать перед рассветом. В ночь пика Персеид, с вечера 12 августа и до рассвета 13 августа, шесть планет, постепенно следуя друг за другом, будут появляться над северо-восточным горизонтом.

После 21:30 появится Нептун, затем в 21:45 Сатурн, потом Уран — в 23:00, Марс — в 00:30, Меркурий — в 03:30 и Юпитер — в 03:55. Также астрономы рассказали, что Сатурн и Марс будут видны невооружённым глазом, Уран и Нептун — в телескоп, а Меркурий с Юпитером появятся незадолго до восхода и будут видны лишь в течение часа у северо-восточного горизонта.