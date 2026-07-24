Будущее уже здесь: парализованный мужчина снова может сам двигаться. Neuralink позволяет управлять инвалидной коляской силой мысли

Имплант с тысячей электродов превращает сигналы мозга в команды для движения и управления устройством

Компания Neuralink показала новый этап развития своего интерфейса «мозг — компьютер». В опубликованном видео демонстрируется, как имплант N1, установленный в моторной коре мозга, считывает сигналы, связанные с намерением совершить движение, и передаёт их системе управления.

Мозговой имплант N1 (известный также как Telepathy) компании Neuralink использует 1024 электрода. Эти электроды распределены по десяткам сверхтонких гибких нитей, которые внедряются в кору головного мозга специальным хирургическим роботом.

Кадр из видео Neuralink

Специальная модель машинного обучения анализирует активность нейронов и преобразует её в команды для управления электрической инвалидной коляской. Участники испытаний смогли перемещаться в помещении и на улице, используя видеопоток с камеры на коляске, а также мысленно управлять движением вперёд, назад, поворотами и настройками положения кресла.

Новая демонстрация показывает расширение возможностей технологии Neuralink: если ранее компания сосредотачивалась на управлении цифровыми устройствами, теперь интерфейс применяется для помощи людям с параличом в реальном физическом перемещении.

Недавно сообщалось, что парализованный мужчина снова научился двигать руками и ощущать прикосновения. Имплантат в мозге помог восстановить движение рук спустя шесть лет.

Кадр из видео Neuralink

Илон Маск рассказал, что чипы Neuralink и технологии роботов Optimus должны помочь вернуть утраченные человеческие способности с помощью реальных кибернетических технологий.