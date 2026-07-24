Там, где оптика оказалась бессильна. Starlink обеспечит быстрым интернетом с низкой задержкой жителей отдаленных округов Луизианы

SpaceX заключила официальное соглашение с властями Луизианы в рамках федеральной программы Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD).

Компания Starlink обязалась обеспечить высокоскоростным интернетом 10 635 удалённых объектов более чем в 50 округах штата к концу лета 2026 года.

Проект стал частью стратегии по расширению доступа к широкополосному интернету в регионе. Власти планируют провести оптоволокно примерно к 98–99% территории Луизианы, однако оставшиеся районы оказались слишком сложными или дорогими для традиционной инфраструктуры. Именно для таких мест спутниковая связь стала более выгодным решением.

Фото Starlink

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри отметил, что Starlink уже показала свою эффективность во время ликвидации последствий стихийных бедствий, что помогло убедить власти в надёжности технологии.

В SpaceX заявили, что сервис обеспечит жителям стабильный интернет с низкой задержкой и скоростью выше требований штата — не менее 100 Мбит/с на загрузку и 20 Мбит/с на отдачу.

