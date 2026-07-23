Яндекс создал ИИ-агента для приёма звонков и оформления бронирований

Он отвечает, даже если сотрудники заняты или заведение закрыто

Компания Яндекс разработала ИИ-агента, который умеет принимать звонки пользователей и оформлять для них бронирования. ИИ-хостес поможет забронировать ресторан или записаться на услугу, даже если сотрудники заняты или заведение уже закрыто.

Изображение: Яндекс

В Яндексе отмечают, что виртуальный агент ведёт диалог с клиентом на естественном языке: уточняет детали, проверяет доступность нужного времени и подтверждает бронирование. Если свободных слотов нет, ИИ-хостес предложит альтернативу, а при необходимости сразу переведёт звонок на сотрудника.

В основе нового агента — собственные технологии Яндекса: большая языковая модель Alice AI LLM объединена с технологией потокового распознавания и синтеза речи. Благодаря этому ИИ-хостес поддерживает разговор, максимально похожий на общение с человеком, заявили в Яндексе. Сейчас ИИ-хостес тестируют рестораны-партнёры Яндекс Еды.

В компании подсчитали, что в 99% случаев виртуальный агент успешно ответил на запрос пользователя — задал уточняющий вопрос, отсёк спам, забронировал столик самостоятельно или вовремя перевёл звонок на персонал. В дальнейшем решение будет применяться и в других сферах: рассматривается возможность предоставить его салонам красоты, медицинским клиникам, автосервисам, фитнес-центрам и другим заведениям, работающим по записи.