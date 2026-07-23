Легендарный Boeing 717 отправляют на пенсию: Alaska Airlines меняет заслуженные Boeing 717 на Boeing 737

Alaska Airlines объявила о масштабном обновлении флота. С 2028 года авиакомпания начнет постепенно выводить из эксплуатации самолеты Boeing 717, которые сегодня используются Hawaiian Airlines на межостровных маршрутах, заменяя их более современными и вместительными Boeing 737-800. Этот шаг станет одним из ключевых этапов интеграции Hawaiian Airlines в состав Alaska Air Group.

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Новые Boeing 737-800 будут базироваться в Гонолулу и обслуживаться местными экипажами. В компании рассчитывают, что переход позволит увеличить количество мест на популярных внутренних рейсах между островами, а также станет частью долгосрочной программы модернизации флота, расширения маршрутной сети и повышения качества обслуживания пассажиров.

Boeing 717 занимает особое место в истории гражданской авиации. Изначально этот самолет разрабатывался компанией McDonnell Douglas под названием MD-95, однако после слияния с Boeing в 1997 году получил новое имя. Лайнер рассчитан примерно на 110–125 пассажиров и создавался специально для коротких маршрутов с высокой интенсивностью полетов. За все время, с 1998 по 2006 год, было выпущено всего 156 таких самолетов.

Hawaiian Airlines остается крупнейшим в мире оператором Boeing 717 и одним из двух последних перевозчиков, продолжающих их коммерческую эксплуатацию — наряду с Delta Air Lines. На протяжении многих лет эти самолеты идеально подходили для межостровных перелетов на Гавайях благодаря высокой надежности, быстрому развороту в аэропортах и способности выполнять большое количество коротких рейсов в течение дня. Однако эпоха Boeing 717 постепенно подходит к концу.