Airbus взялся за полную перестройку авиалайнера: компания готовит новую «нервную систему» для пассажирских самолетов

Airbus объявила о начале нового этапа программы LEIA (Large Scale Integration Demonstrator of Hybrid Electrical Architecture), в рамках которой будет создана и испытана гибридно-электрическая энергетическая архитектура для пассажирских самолетов следующего поколения.

Изображение: Airbus

В отличие от большинства подобных проектов, сосредоточенных на разработке новых двигателей, LEIA делает ставку на «электрическую нервную систему» будущего авиалайнера. Инженерам предстоит объединить генераторы, аккумуляторы, силовую электронику, системы распределения энергии и интеллектуальное управление в единую высоковольтную архитектуру, которая сможет использоваться на перспективных региональных и среднемагистральных самолетах.

Новый этап стал логичным продолжением программы SWITCH, в рамках которой Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace и MTU Aero Engines уже успешно испытали отдельные компоненты гибридной силовой установки. Теперь Airbus займется объединением этих технологий в единый комплекс.

Испытания пройдут в исследовательском центре STEP в немецком Оттобрунне. Здесь инженеры проверят совместную работу аккумуляторов, генераторов, системы управления энергией и их взаимодействие с другими бортовыми системами самолета. Главная задача — убедиться, что все элементы смогут работать как единая высоковольтная энергосистема.

Первую полномасштабную наземную демонстрацию новой архитектуры Airbus рассчитывает провести уже в 2027 году.

Проект LEIA не предполагает создание полностью электрического пассажирского самолета, но в Airbus считают эту разработку одним из важнейших шагов на пути к гибридной авиации. Такая архитектура позволит эффективнее распределять энергию между системами самолета, повысить экономичность и в перспективе сократить выбросы углекислого газа.

В проекте участвуют более десяти европейских и американских компаний и научных организаций, включая Safran, Liebherr Aerospace, Collins Aerospace, SAFT, AVL и институт Fraunhofer. Совместно они разрабатывают технологии, которые в будущем могут стать основой для нового поколения экологичных авиалайнеров.