20 000 мАч и 67 Вт за 40 долларов. Представлен мобильный аккумулятор Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W

Xiaomi представила на индийском рынке новый внешний аккумулятор Power Bank 5i 20000 67W. Продажи стартуют 28 июля по цене 3299 индийских рупий (примерно 40 долларов). Новинка будет доступна в черном и голубом цветах.

Изображение: Xiaomi

Аккумулятор оснащен встроенным кабелем USB Type-C, который одновременно выполняет функцию ремешка для переноски. По данным Xiaomi, кабель изготовлен из термопластичного полиуретана и выдерживает до 5000 сгибаний.

Внутри установлены три литий-ионных элемента емкостью по 6700 мА·ч каждый (74,37 Вт·ч в сумме). Из-за того, что емкость не превышает 100 Вт·ч, устройство соответствует международным авиационным требованиям и может перевозиться в ручной клади.

Power Bank 5i поддерживает выходную мощность до 67 Вт, максимальная входная мощность — 65 Вт. Для подключения устройств предусмотрены встроенный кабель USB-C, а также по одному порту USB-C и USB-A. Новинка поддерживает современные стандарты быстрой зарядки, включая USB Power Delivery 3.0 с технологией PPS и Qualcomm Quick Charge 3.5. Для зарядки устройств с низким энергопотреблением (беспроводные наушники или умные часы) предусмотрен специальный режим. Через порты USB-C он активируется автоматически, а при использовании USB-A — двойным нажатием кнопки питания.

На лицевой панели расположен цифровой дисплей, отображающий уровень заряда, статус зарядки и уведомления о режиме низкого тока или возможных неисправностях. Также устройство оснащено двумя температурными датчиками и имеет 12 уровней защиты (от перегрева, короткого замыкания, перезаряда и т.д.).