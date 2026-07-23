Amazon сокращает команду по созданию AGI

Компания начала увольнения в подразделении, заявив, что сосредоточится на проектах с наибольшей ценностью для клиентов

Amazon начала сокращения в подразделении Artificial General Intelligence (AGI), которое занимается разработкой сильного искусственного интеллекта — систем, способных самостоятельно обучаться и выполнять широкий круг задач на уровне или выше человеческого интеллекта.

Компания не раскрыла, сколько сотрудников попали под увольнения.

В Amazon подтвердили Reuters, что продолжают считать разработку крупных ИИ-моделей одним из ключевых направлений бизнеса, однако пересматривают приоритеты. По словам представителя компании, теперь ресурсы будут сосредоточены на проектах, которые приносят максимальную пользу клиентам, а это потребовало сокращения части должностей внутри AGI-подразделения.

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Реорганизация продолжается уже несколько месяцев. В конце прошлого года Amazon покинул руководивший направлением AGI Рохит Прасад (Rohit Prasad), в феврале ушёл глава AGI Lab Дэвид Луан (David Luan), а само направление в декабре было передано под руководство старшего вице-президента Питера ДеСантиса (Peter DeSantis), который также отвечает за разработку собственных процессоров и квантовые технологии. По сообщениям сотрудников, сокращения затронули команды, подчинявшиеся вице-президентам Адибу Шанаа (Adeeb Shanaa) и Вишалу Шарме (Vishal Sharma).

Это уже не первое сокращение в Amazon за последний год. В январе компания уволила около 16 000 сотрудников по всему миру. При этом всего месяц назад Amazon объявила о крупных инвестициях в новое подразделение Forward Deployed Engineering, которое помогает крупнейшим корпоративным клиентам внедрять ИИ-сервисы в бизнес-процессы.