Прибыльная походка: «Билайн» выдаёт «золото» за шаги

Вознаграждение можно обменять на бонусные рубли для оплаты связи и работы с нейросетями

Оператор «Билайн» запустил акцию «Золото за шаги», в рамках которой клиенты могут получать виртуальную валюту за физическую активность. Вознаграждение доступно пользователям с подключенным улучшайзером «плана б.» и может использоваться для оплаты услуг связи и работы с нейросетями в beeGPT.

Для участия необходимо разрешить приложению «Билайн» доступ к данным о количестве шагов на смартфоне. За каждые 10 тыс. шагов оператор начисляет 10 мг виртуального «золота». Максимальный размер вознаграждения составляет 10 мг в день и 310 мг в месяц.

Полученную валюту можно обменять на бонусные рубли по курсу, связанному со стоимостью золота в рублях, установленной Банком России. Акция проходит с 5 октября по 31 декабря 2026 года.

Механика дополняет запущенный ранее обмен неиспользованных гигабайтов на виртуальное «золото». По данным оператора, с момента появления этой возможности около 40 тыс. клиентов обменяли накопленное вознаграждение на сумму более 70 млн бонусных рублей.

Улучшайзер «плана б.» также включает доступ к нейросетям beeGPT, библиотеку промптов, 1 ТБ облачного хранилища и систему наград за достижения. Дополнительные сервисы подключаются без смены основного тарифа.