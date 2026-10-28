Volga обошла «Москвич» по продажам автомобилей в России

Новый бренд опередил конкурента всего за пять месяцев

С 5 по 25 октября в России продали 793 автомобиля Volga против 694 машин «Москвич». Об изменении расстановки сил сообщил глава «Автостата» Сергей Целиков.

До сентября продажи «Москвича» стабильно превышали показатели конкурента, однако после приостановки программы господдержки спрос на автомобили марки несколько замедлился. Volga, напротив, постепенно наращивает объёмы реализации и уже вышла вперёд.

Volga обошла «Москвич» по продажам автомобилей в России
Источник изображения: РГ // Александр Корольков

«Москвич» возродили в 2022 году, а в конце прошлого года на предприятии запустили производство более дорогой линейки «М». В неё вошли модели на базе автомобилей MG китайского концерна SAIC. Летом 2026 года на российском рынке появились сразу три модели Volga, созданные на основе автомобилей Geely. Таким образом, молодой бренд сумел обойти конкурента уже на пятом месяце продаж, хотя пока речь идёт о сравнении результатов за три недели октября.

У «Москвича» основную часть спроса обеспечивает кроссовер «Москвич 3», на который приходится около 80% продаж всей линейки. У Volga лидером пока стал флагманский кроссовер K50, построенный на базе Geely Monjaro. Дальнейшая динамика покажет, удастся ли новому бренду закрепить преимущество.

Авто и транспортVolgaМосквичИсточники:РГ

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