Непотопляемый смартфон с защитой IP69K и аккумулятором на 9000 мА·ч: появились живые фото OnePlus Ace 7
Его представят 29 октября
Появились живые фото смартфонов серии OnePlus Ace 7 в преддверии презентации, назначенной на 29 октября.
Ранее производитель подтвердил защиту от пыли и воды по IP66, IP68, IP69 и IP69K. Среди других особенностей — металлическая рамка, матовая стеклянная задняя панель и скрытый воздухозаборник Storm Island.
Предусмотрена настраиваемая подсветка Interstellar Light Effect. Она сможет не только создавать визуальные эффекты, но и оповещать о звонках и уведомлениях. Старшую модель Ace 7 Pro оснастят двухконтурной системой воздушного охлаждения Glacier, которая, по заявлению компании, поможет удерживать стабильную частоту кадров и ограничивать нагрев при длительных игровых сессиях.
Обе модели получат аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч и поддержку 100-ваттной быстрой зарядки SuperVOOC. Заявленное время работы достигает 7 часов в играх при частоте 185 кадров в секунду или 24 часов при воспроизведении видео.
Также предусмотрен специальный чип управления энергопотреблением. Функция обходной зарядки позволит при подключении адаптера направлять питание непосредственно на систему, снижая нагрузку на аккумулятор во время игр.