Непотопляемый смартфон с защитой IP69K и аккумулятором на 9000 мА·ч: появились живые фото OnePlus Ace 7⁠ ⁠ 1

Появились живые фото смартфонов серии OnePlus Ace 7 в преддверии презентации, назначенной на 29 октября.

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Ранее производитель подтвердил защиту от пыли и воды по IP66, IP68, IP69 и IP69K. Среди других особенностей — металлическая рамка, матовая стеклянная задняя панель и скрытый воздухозаборник Storm Island.

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Предусмотрена настраиваемая подсветка Interstellar Light Effect. Она сможет не только создавать визуальные эффекты, но и оповещать о звонках и уведомлениях. Старшую модель Ace 7 Pro оснастят двухконтурной системой воздушного охлаждения Glacier, которая, по заявлению компании, поможет удерживать стабильную частоту кадров и ограничивать нагрев при длительных игровых сессиях.

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Обе модели получат аккумуляторы ёмкостью 9000 мА·ч и поддержку 100-ваттной быстрой зарядки SuperVOOC. Заявленное время работы достигает 7 часов в играх при частоте 185 кадров в секунду или 24 часов при воспроизведении видео.

Источник изображения: weibo // Smart Pikachu

Также предусмотрен специальный чип управления энергопотреблением. Функция обходной зарядки позволит при подключении адаптера направлять питание непосредственно на систему, снижая нагрузку на аккумулятор во время игр.