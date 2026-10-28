Флагманская камера с большим дюймовым сенсором, много памяти, 5700 мАч, 100 Вт. Представлен Huawei Pura 90 Plus

HarmonyOS 7 — из коробки

Huawei представила смартфон Pura 90 Plus — первую модель с новой SoC Kirin 9025. Устройство оценили в 5499 (12/256 ГБ), 5999 (12/512 ГБ) и 6999 (16 ГБ/1 ТБ) юаней, что эквивалентно примерно $825, $900 и $1050. Продажи в Китае начнутся 31 октября. В рамках акции Double 11 до 30 ноября смартфон можно будет приобрести со скидкой до 300 юаней, то есть цена базовой версии в рамках акции снижается до $780.

Флагманская камера с большим дюймовым сенсором, много памяти, 5700 мАч, 100 Вт. Представлен Huawei Pura 90 Plus
Источник изображения: Huawei через ITHome

Pura 90 Plus доступен в четырех цветах: черном, белом, пурпурном и золотистом. Корпус получил изогнутую металлическую рамку. Смартфон оснащен изогнутым 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2848 × 1276 пикселей. Дисплей поддерживает адаптивную частоту обновления от 1 до 120 Гц

Kirin 9025 дебютирует именно в этой модели. По заявлению Huawei, благодаря совместной оптимизации программного и аппаратного обеспечения, процессора и облачных сервисов общая производительность смартфона выросла на 19%.

Основная камера получила 50-мегапиксельный сенсор оптического формата 1 дюйм, переменную диафрагму f/1.6–f/4.0 и оптическую стабилизацию изображения. В состав системы также модуль с 48-мегапиксельным датчиком, телеобъективом с макрорежимом, диафрагмой f/2.1 и оптической стабилизацией, 40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и дополнительный 1,5-мегапиксельный мультиспектральный датчик для более точной передачи цветов.

Камера поддерживает набор функций XMAGE — интеллектуальную съемку, выбор стиля изображения, рекомендации по позированию, помощь в композиции, панорамную съемку в высоком разрешении, улучшение детализации и ночной режим. Также предусмотрен специальный режим съемки Луны.

Емкость аккумулятора составила 5700 мА·ч. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт, а также двусторонний обмен сообщениями через спутниковую систему BeiDou.

Pura 90 Plus работает под управлением HarmonyOS 7. Huawei также заявляет о поддержке технологии Super Storage: в версии с 1 ТБ флеш-памяти она позволяет освободить до 110 ГБ пространства.

Мобильные телефоныHuaweiИсточники:ITHome

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