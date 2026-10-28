До 800 м по кабелю Ethernet: представлен коммутатор дальнего действия Ubiquiti UniFi

Компания Ubiquiti объявила о выпуске своего коммутатора дальнего действия UniFi. Это устройство в паре с совместимым наружным терминалом дальнего действия может увеличить дальность подачи питания PoE до 800 м, упрощая развертывание сети на открытом воздухе.

Этот сетевой коммутатор оснащен восемью портами 100MbE RJ-45 с поддержкой PoE+++, одним портом 1GbE RJ-45 и одним портом 1GbE SFP, а также интегрированным сенсорным экраном мощностью 1,3 Вт. Общая мощность PoE достигает 630 Вт, при этом выходная мощность PoE на одном порту составляет до 90 Вт, обеспечивая 71,3 Вт на расстоянии 100 м и 13 Вт на расстоянии 800 м.

Цена коммутатора Ubiquiti UniFi Long-Range Switch 8 PoE составляет 250 долларов, а каждый уличный терминал дальнего действия стоит 100 долларов.