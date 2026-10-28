МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — начнёт поступать в парк «Аэрофлота» в сентябре-декабре 2027 ⁠ 23

Первые поставки МС-21 «Аэрофлот» ожидает в период с сентября по декабрь 2027 года.

При этом «Аэрофлот» готов приступить к подготовке третьего контракта на поставку 92 российских самолётов МС-21. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 октября.

Новый заказ позволит увеличить совокупное количество заказанных авиалайнеров этой модели до 200 единиц. В компании рассчитывают продолжить расширение парка за счёт отечественной авиационной техники.

Источник изображения: ТАСС // Сергей Бобылев

По словам Александровского, долгосрочные договорённости помогут обеспечить стабильность заказов и равномерную загрузку российских предприятий авиапромышленности. Для производителей это означает большую предсказуемость объёмов выпуска, а для перевозчика — возможность заранее планировать формирование собственного флота.