30 запусков и посадок Starship в сутки — всего один космодром Starbase в Луизиане собирается выполнять до 10 000 стартов в год

Об этом рассказал Илон Маск

Илон Маск заявил, что один только космодром Starbase в Луизиане будет выполнять до 10 000 запусков Starship в год.

Эти планы связаны с обсуждением будущего американской космической инфраструктуры: Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) запросило предложения о размещении новых космодромов и предоставлении ракетным пускам приоритета в воздушном пространстве. Ведомство готовится к сценарию, при котором к 2035 году в стране будут выполнять до 10 000 запусков ежегодно.

30 запусков и посадок Starship в сутки — всего один космодром Starbase в Луизиане собирается выполнять до 10 000 стартов в год
Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В комментарии для FAA SpaceX указала, что ограничивающим фактором становятся уже не сами ракеты, а устаревшие процедуры управления воздушным движением. Компания разработала собственный инструмент для координации использования воздушного пространства. По утверждению SpaceX, крупнейшие американские авиакомпании уже получают доступ к этой системе бесплатно. Она призвана упростить взаимодействие между авиацией и космическими операторами при увеличении количества запусков.

Отдельно SpaceX отметила возможности будущего комплекса Starbase в Луизиане: по заявлению компании, он проектируется с расчётом примерно на 30 запусков и возвращений ракет в сутки.

Наука и космосИсточники:elonmusk

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