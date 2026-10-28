В продаже уже с 31 октября

10 000 мАч, 100 Вт, звук Bose, защита IP69K и 165 Гц за $445. Открыт приём предзаказов на Redmi K100⁠

Xiaomi объявила о начале приёма предзаказов на Redmi K100. Продажи стартуют 31 октября, а на старте конфигурация с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается за 3000 юаней (около $445). Также доступны версии с накопителем на 512 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти. В основе устройства лежит 3-нанометровая однокристальная система Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Смартфон получил плоский 6,83-дюймовый экран с разрешением 1,5K, пиковой яркостью до 3500 нит и поддержкой частоты обновления 165 Гц более чем в 40 играх. За автономность отвечает аккумулятор Xiaomi Jinshajiang ёмкостью 10 000 мА·ч: по лабораторным оценкам производителя, его хватает до 2,43 дня. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 100 Вт, обратная зарядка на 27 Вт и обходное питание, позволяющее снизить нагрузку на батарею при подключении к сети.

Основная камера имеет разрешение 50 Мп и поддерживает расширенный динамический диапазон. В оснащение также входят стереодинамики с настройкой Bose, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандарту IP69K.

Металлическая боковая рамка имеет толщину 1,3 мм, доступны чёрный, белый и зелёный варианты оформления. Устройство работает под управлением Android 17 с оболочкой HyperOS 4.