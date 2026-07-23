Honor показала свой новый логотип, новый фирменный цвет и новый слоган: теперь это «Сметь быть»

Компания Honor объявила о ребрендинге. Буквенное написание бренда теперь будет дополняться графическим знаком, на смену слогану "Go Beyond" теперь приходит "Dare to be" («Осмелиться быть» или «Сметь быть»), а фирменный голубой заменяется на «более выразительный» Pantone 2193C.

Изображение: Honor

Компания заявляет, что теперь ставит на первое место интересы потребителей и создает ориентированные на человека технологии, чтобы помогать каждому раскрыть свой потенциал, а также хочет перейти от «производителя смартфонов» к глобальному лидеру в области ИИ-экосистем.