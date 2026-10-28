Похоже, это самый дешевый Pro Max. Представлен Huawei Enjoy 100 Pro Max: 8800 мА·ч, 50 Мп, Wi-Fi 7, HarmonyOS 7 и даже спутниковая связь — за $300 ⁠ 2

Вместе с флагманским камерофоном Pura 90 Plus Huawei сегодня представила в Китае модель Enjoy 100 Pro Max. Похоже, это один из самых доступных аппаратов на рынке, в названии которого есть и Pro, и Max: цена базовой версии составляет всего $300.

Enjoy 100 Pro Max оснащен 6,84-дюймовым дисплеем с функциями защиты зрения. По данным Huawei, пиковая яркость достигает 8000 нит. Версия c 512 ГБ флеш-памяти получила SoC Kirin 8020, версии со 128 и 256 ГБ памяти оснащаются SoC Kirin 8020A. По заявлению компании, оптимизация программного и аппаратного обеспечения, SoC и облачных сервисов повышает общую производительность на 62%. Технология Ark Engine, как утверждает Huawei, ускоряет запуск приложений на 25%, повышает плавность отображения страниц на 25% и сокращает время загрузки контента на 37%.

Смартфон поддерживает технологию Ultra Space Storage, которая позволяет освободить до 51 ГБ пространства в версии с 512 ГБ флеш-памяти и до 22 ГБ в версии с 256 ГБ флеш-памяти.

Главная особенность устройства — аккумулятор Whale емкостью 8800 мА·ч. Huawei дополнила его технологией Super Energy Gathering Pump и системными инструментами энергосбережения.

Основная камера представлена 50-мегапиксельным сенсором оптического формата 1/1,56 дюйма с раскладкой пикселей RYYB, фронтальная камера — 8-мегапиксельная.

Enjoy 100 Pro Max оснащен двухдиапазонным GPS и Wi-Fi 7, поддерживает двусторонний обмен сообщениями через спутники BeiDou. Смартфон предложен в четырех цветах: черном, золотистом, голубом и белом. Цены такие: 128 ГБ — 2000 юаней ($300), 256 ГБ — 2400 юаней ($360), 512 ГБ — 2900 юаней ($435).