Новые сети на старом оборудовании? Большинство базовых LTE-станций МТС готовы к запуску 5G в России

Большинство базовых станций МТС уже технически готовы к работе с сетями пятого поколения. Это позволит оператору быстрее разворачивать 5G на существующих частотах LTE без масштабной модернизации инфраструктуры.

В компании сообщили, что будут соблюдать график строительства сетей, установленный Государственной комиссией по радиочастотам, и постараются запускать новые возможности как можно скорее.

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Развёртывание 5G в России планируется в два этапа. Сначала операторы будут использовать действующие частоты LTE в рамках режима технейтральности. На этом этапе абоненты смогут увидеть значок 5G на смартфонах, а прирост скорости, по приведённой оценке, составит около 10–15%. Со следующего этапа, начиная с 2027 года, предусмотрен запуск гигабитных сетей на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц, который должен обеспечить более существенное увеличение скорости передачи данных.

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МТС уже развивает гигабитную сеть 5G в диапазоне 4,9 ГГц. 11 сентября оператор открыл к ней доступ в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Уфе, а 28 октября сеть заработала в Хабаровске. При этом переход на 5G на частотах LTE потребует аккуратного распределения ресурсов: один и тот же частотный диапазон будут совместно использовать устройства четвёртого и пятого поколений связи.