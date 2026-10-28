6000 мАч, 50 Мп, IP64, разъём 3,5 мм и 6 лет обновлений Android — дешевле $200. Samsung выпустила смартфон Galaxy A07 на рынок Индии ⁠ 1

Samsung начала продажи Galaxy A08 в Индии после дебюта модели на отдельных рынках в прошлом месяце. Смартфон доступен в официальном интернет-магазине компании и у других розничных продавцов. Единственная конфигурация с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценена в 18 499 индийских рупий или 195 долларов.

Устройство оснащено 6,7-дюймовым ЖК-экраном с частотой обновления 90 Гц. В основе Galaxy A08 лежит однокристальная система MediaTek Helio G99+, работающая в паре с оперативной памятью LPDDR5 и накопителем UFS 2.2. Для расширения хранилища предусмотрен слот microSD с поддержкой карт объёмом до 2 ТБ.

Основная камера на 50 Мп дополнена 2-мегапиксельным датчиком глубины, а фронтальная камера на 8 Мп размещена в каплевидном вырезе дисплея.

Одной из главных особенностей модели стал аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Также смартфон получил боковой сканер отпечатков пальцев, защиту корпуса по IP64 и интерфейс One UI 8. Galaxy A08 поддерживает работу с двумя SIM-картами в сетях 4G и оснащён разъёмом 3,5 мм для наушников. Покупателям доступны три варианта оформления: тёмно-синий, зелёный и серебристый.

Galaxy A08 поставляется с Android 17 и фирменной оболочкой One UI 9.0. Samsung обещает шесть крупных обновлений Android и выпускать исправления безопасности на протяжении шести лет.