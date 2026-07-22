Легендарному процессору Zilog Z80 исполнилось 50 лет: на нем работали ZX Spectrum, Game Boy, Sega и аркадные автоматы

Процессор Zilog Z80, ставший одним из самых известных 8-битных чипов в истории вычислительной техники, отметил 50-летний юбилей. Он был представлен в июле 1976 года и выпускался почти 48 лет — прием заказов на семейство Z84C00 компания Zilog прекратила лишь в июне 2024 года.

За свою долгую историю Z80 использовался в огромном количестве устройств. На его базе работали компьютеры ZX Spectrum, TRS-80 и MSX, портативная консоль Nintendo Game Boy, игровые системы Sega Master System и Game Gear, ColecoVision, компьютер Osborne 1, а также многочисленные аркадные автоматы, включая Pac-Man.

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Оригинальный Z80 производился по техпроцессу 4 мкм и содержал около 8,5 тысячи транзисторов. Стандартная тактовая частота составляла 2,5 МГц, а поздние CMOS-версии разгонялись до 20 МГц. Благодаря полной двоичной совместимости с Intel 8080 процессор без проблем запускал существующее программное обеспечение CP/M, а встроенный контроллер обновления DRAM позволял уменьшить количество дополнительных микросхем в компьютерах. По данным Музея компьютерной истории, разработка рабочих прототипов обошлась примерно в 400 тыс. долларов при финансировании в размере 500 тыс. долларов со стороны Exxon.

Даже после того как домашние компьютеры перешли на более современные процессоры, Z80 еще долгие годы использовался в промышленной автоматике, контроллерах и специализированном оборудовании. Весной 2024 года Zilog объявила о завершении жизненного цикла семейства Z84C00 в связи с прекращением работы собственного производства полупроводниковых пластин.