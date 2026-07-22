На всех российских АЭС начали испытывать отечественную цифровую систему «ТОРЭКС»

Платформа объединяет процессы эксплуатации, технического обслуживания и ремонта оборудования, а в перспективе ее планируют дополнить технологиями искусственного интеллекта

На 11 российских атомных электростанциях концерна «Росэнергоатом» началась опытно-промышленная эксплуатация отечественной цифровой системы «ТОРЭКС». Как рассказали в пресс-службе, система аккумулирует сведения о миллионах единиц оборудования, позволяет отслеживать их состояние, регистрировать выявленные неисправности, контролировать устранение дефектов и формировать планы ремонта с учетом ресурса и показателей надежности.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Ожидается, что «ТОРЭКС» будут использовать свыше 20 тысяч сотрудников атомных станций и подрядных организаций.

Период опытно-промышленной эксплуатации продлится до лета 2027 года. По его итогам будет принято решение о переводе системы в промышленную эксплуатацию. В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности платформы за счет технологий искусственного интеллекта.

«ТОРЭКС» создана на российской платформе «Аксиома» и стала одним из крупнейших проектов цифровизации концерна «Росэнергоатом». По расчетам компании, внедрение системы позволит сократить объем рутинных операций, ускорить согласование технической документации и повысить эффективность планирования ремонтных работ.