Настоящая удача: американец пошел за продуктами, а купил компьютер Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5070, 32 ГБ ОЗУ и СЖО чуть дороже 1000 долларов

Покупатель сети Costco в США случайно обнаружил один из последних выставочных экземпляров игрового компьютера iBuyPower и приобрел его со значительной скидкой. Первоначальная стоимость составляла 1900 долларов, а реальная стоимость покупки составила всего 1140 долларов.

Фото: klcp20

О своей покупке пользователь с ником klcp20 рассказал на форуме Reddit. По его словам, он заметил выставочный образец во время обычного похода за продуктами. Такие устройства магазины нередко распродают со скидкой, чтобы освободить место для новых моделей.

Фото: klcp20

Конфигурация ПК довольно мощная: Ryzen 7 9800X3D, GeForce RTX 5070, 32 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD объемом 2 ТБ, система жидкостного охлаждения, а также клавиатура, мышь и предустановленная Windows 11.

Покупатель отметил, что планирует заменить комплектный блок питания, поскольку не уверен в его качестве.