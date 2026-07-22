Grok получил больше власти над автомобилями Tesla: выпущено очень большое и функциональное обновление

Grok может искать и запускать музыку, регулировать температуру климатической системы, открывать бардачок и отвечать на вопросы

Tesla начала распространять летнее обновление программного обеспечения 2026 года, главным нововведением которого стала глубокая интеграция искусственного интеллекта Grok. Теперь фирменный ИИ от xAI способен не только отвечать на вопросы, но и напрямую управлять рядом функций автомобиля.

Главное изменение — Grok превратился из обычного чат-бота в полноценного голосового помощника. Теперь он может совершать телефонные звонки, искать и запускать музыку, регулировать температуру климатической системы, открывать бардачок и отвечать на вопросы о возможностях автомобилей Tesla.

Впервые Grok появился в интерфейсе Tesla летом 2025 года, однако тогда он выполнял лишь роль встроенного собеседника и не имел доступа к функциям машины. Новое обновление делает взаимодействие с автомобилем значительно более естественным благодаря полноценному голосовому управлению.

Изображение Grok

Кроме того, Tesla модернизировала навигацию. Теперь система анализирует ежедневные привычки владельца и способна заранее предлагать маршруты к часто посещаемым местам — например, в школу, спортзал или другие регулярные пункты назначения. Также появилась возможность автоматически выбирать привычный маршрут вместо самого быстрого.

Обновление затронуло и развлекательные функции. В режиме караоке появилась система оценки исполнения: после завершения песни водитель сможет узнать свой результат, а лучший балл сохранится в его профиле.

Часть возможностей Tesla перенесла в мобильное приложение. Через него теперь можно просматривать и делиться статистикой использования автопилота, заранее задавать желаемый уровень заряда аккумулятора к моменту прибытия в пункт назначения, а также загружать фирменные обои для автомобиля без использования USB-накопителя.