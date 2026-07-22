Tesla расширила испытания беспилотного такси ещё на 2 города США

Перед публикацией квартальной отчётности компания вывела беспилотные Model Y в Орландо и Тампу, однако обещанное Илоном Маском быстрое масштабирование сервиса пока не произошло

Tesla начала испытания сервиса беспилотного такси на базе Model Y ещё в 2 городах Флориды — Орландо и Тампе. Автомобили работают без водителя-оператора, а новые площадки стали третьей и четвёртой точками развёртывания сервиса в штате после запуска в Майами несколькими неделями ранее.

Компания не раскрыла, сколько машин участвует в тестировании, и не сообщила дополнительных деталей.

Судя по доступной информации, зоны работы роботакси в Орландо и Тампе пока остаются небольшими. Ранее Tesla также объявила о запуске автономных автомобилей в Далласе и Хьюстоне перед публикацией отчётности за I квартал, однако заметного расширения этих сервисов с тех пор не произошло. После расформирования пресс-службы несколько лет назад компания практически не комментирует подобные запуски.

Фото: Tesla

Темпы развёртывания роботакси пока существенно отстают от прежних заявлений Илона Маска. Ранее он неоднократно говорил, что к концу 2025 года сервис сможет охватить половину США, однако в ходе отчётной конференции по итогам I квартала этого года высказывался уже значительно осторожнее.

Дополнительным фактором для развития проекта могут стать готовящиеся изменения в американском законодательстве. В прошлом месяце Министерство транспорта США предложило отменить обязательное требование оснащать педалями тормоза автомобили, изначально спроектированные для полностью автономного движения. Если правило будет принято, то Tesla сможет начать эксплуатацию двухместных беспилотных моделей Cybercab, которые компания уже разместила в нескольких городах США в ожидании разрешения на запуск.