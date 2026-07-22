ИИ потребует уже 20% всей электроэнергии США: прогноз вырос почти вдвое всего за полгода

BloombergNEF ожидает, что к 2035 году дата-центры увеличат энергопотребление в 4 раза, а 64% мировых ИИ-мощностей будут сосредоточены в США

К 2035 году дата-центры будут потреблять около 20% всей вырабатываемой в США электроэнергии — в 4 раза больше, чем сегодня. Такой прогноз представила аналитическая компания BloombergNEF. По её оценке, суммарная мощность центров обработки данных за ближайшие 10 лет приблизится к 200 ГВт, причём почти половина этих мощностей будет использоваться для обучения и работы моделей искусственного интеллекта. К 2033 году на США придётся 64% мировых ИИ-вычислений, если оценивать их по энергопотреблению.

При этом BloombergNEF уже значительно пересмотрела собственные оценки: новый прогноз потребления электроэнергии на 2035 год оказался на 83% выше декабрьского.

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Аналогичную тенденцию фиксируют и другие организации. Некоммерческий отраслевой институт EPRI (Electric Power Research Institute) более чем в 2 раза повысил прогноз, опубликованный в 2024 году, а S&P Global увеличила свою оценку более чем на треть всего за период с октября по апрель. Причиной называют стремительное строительство новых дата-центров.

Большинство новых объектов подключатся к энергосетям, которые уже испытывают высокую нагрузку. В энергосистеме PJM Interconnection, обслуживающей территорию от Вирджинии до Иллинойса, к следующему десятилетию на дата-центры придётся 34% потребляемой электроэнергии, а в энергосистеме ERCOT, охватывающей большую часть Техаса, — 22% генерирующих мощностей. PJM уже приостанавливала приём заявок на подключение новых объектов на 4 года, а за последний год цены на электроэнергию в регионе выросли на 76%.

Рост будет происходить не только в США. По прогнозу BloombergNEF, при активном распространении искусственного интеллекта к 2033 году дата-центры создадут дополнительный мировой спрос на 1935 ТВт·ч электроэнергии в год — почти столько же, сколько сегодня ежегодно потребляет вся Индия.