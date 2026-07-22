Intel подтвердила очередные увольнения в подразделении дата-центров на фоне роста акций

Производитель серверных процессоров Xeon не раскрыл число увольнений, заявив, что изменения не повлияют на продуктовые планы и связаны с повышением эффективности

Intel проводит новый раунд сокращений в подразделении Data Center Group, которое отвечает за серверные процессоры Xeon и оборудование для инфраструктуры искусственного интеллекта. Компания не сообщила, сколько сотрудников попадёт под сокращение, однако подтвердила, что изменения являются частью более масштабной перестройки.

В заявлении для издания The Oregonian Intel сообщила, что «подразделение выстраивает организацию так, чтобы обеспечить наличие необходимых ролей и навыков для долгосрочного развития бизнеса». Компания также отметила, что сокращения не должны повлиять на текущие обязательства перед клиентами и дорожные карты продуктов.

Сокращения происходят на фоне роста направления дата-центров: в прошлом квартале подразделение принесло Intel $5 млрд выручки, что на 22% больше показателя годичной давности.

Фото: Giacomo Lee / SDxCentral

Рост связан с увеличением спроса на серверные процессоры Xeon, которые используются в системах искусственного интеллекта. При этом Intel пока не смогла создать конкурентный ускоритель ИИ, способный соперничать с графическими процессорами Nvidia, что стало одной из причин потери части рынка.

С марта 2025 года и начала перестройки компания уже сократила десятки тысяч рабочих мест. Компания ожидает завершить год с численностью около 75 000 работников. Новые сокращения стали частью стратегии Лип-Бу Тана по снижению расходов и упрощению структуры Intel.

Одновременно компания делает ставку на рост производства по техпроцессу Intel 18A, развитие контрактного производства и увеличение продаж Xeon на фоне расширения инфраструктуры искусственного интеллекта.