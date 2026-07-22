Прямо как у Маска и Starlink Mobile: прямая спутниковая связь для 47 моделей смартфонов Huawei, Honor и Xiaomi запущена в Китае для абонентов China Telecom

Пекинское муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Пекинским филиалом China Telecom запустило механизм гарантированной связи в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающий прямую спутниковую связь между личными мобильными телефонами и населением.

Опираясь на разработанную в стране спутниковую систему мобильной связи «Тяньтун-1», система исключает необходимость в наземных базовых станциях 4G или 5G, обеспечивая двустороннюю голосовую связь и SMS-сообщения в районах, пострадавших от стихийных бедствий, горных регионах и районах с плохим покрытием связи.

Для использования этой функции не требуется смена SIM-карты или номера телефона, а также выделенный спутниковый телефон; достаточно, чтобы мобильный телефон поддерживал спутниковую связь.

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В настоящее время China Telecom поддерживает 47 моделей, включая продукцию таких крупных производителей, как Huawei, Honor и Xiaomi. Пользователям необходимо активировать соответствующую услугу. В период с 7 июля по 30 сентября 2026 года стоимость спутниковых SMS-сообщений будет снижена с 5 юаней до 1 юаня за сообщение.

Напомним, Starlink Mobile от Илона Маска — это технология (также известная как Direct to Cell), которая позволяет обычным смартфонам подключаться напрямую к спутникам на орбите. Она использует стандарты 4G LTE и работает без внешних антенн или дополнительных устройств, обеспечивая базовую связь там, где нет вышек сотовых операторов.