В первый в мире Honor Robot Phone добавили режим «Мастер кино» с технологиями ARRI

Он выйдет уже в августе

Honor продолжает раскрывать возможности камеры будущего Robot Phone. На этот раз глобальный директор по маркетингу компании Гуань Хайтао продемонстрировал интерфейс камеры смартфона, подтвердив появление нового режима съемки «Мастер кино» (Master Cinema).

Как сообщается, режим разработан с использованием технологий обработки изображения компании ARRI — одного из ведущих производителей профессиональных кинокамер. Honor обещает вывести мобильную видеосъемку на новый уровень.

Режим «Мастер кино» позволит имитировать работу профессиональной кинокамеры: создавать эффект глубины резкости с размытием фона, автоматически переводить фокус между объектами в кадре, а также использовать кинематографическую частоту съемки, например 25 кадров в секунду. Кроме того, пользователи смогут после съемки изменять точку фокусировки и степень размытия изображения.

Фото Weibo/huaweicentral

Полные возможности камеры компания пока не раскрывает, однако ранее Honor уже заявляла, что Robot Phone создан прежде всего для мобильной видеосъемки.

Смартфон станет первым в мире серийным устройством с механическим карданным подвесом для камеры. Он сможет поворачивать объектив для автоматического отслеживания объектов, а также выполнять различные движения во время съемки.

По предварительным данным, Honor Robot Phone получит основную камеру разрешением 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и 200-мегапиксельный перископический модуль.

Honor сообщила, что в первый день приема предварительных заказов на Robot Phone новинка превзошла по числу заявок все предыдущие флагманские смартфоны компании.

Ранее Honor открыла предварительные заказы на необычный смартфон Robot Phone, о чем мы уже сообщали, при этом продажи стартуют в следующем месяце. Кроме того, стало известно, что стартовая цена составит от 2200 долларов.