Ни один Honor не вызывал такой ажиотаж: Honor Robot Phone собрал больше предзаказов, чем все предыдущие флагманы

Продажи стартуют в августе

Мобильные телефоны

Honor сообщила, что в первый день приема предварительных заказов на Robot Phone новинка превзошла по числу заявок все предыдущие флагманские смартфоны компании. Точные цифры производитель не раскрывает, однако отмечает, что интерес к устройству оказался рекордным еще до официального начала продаж.

Оформившие предзаказ получат годовую гарантию на замену механического стабилизатора, а также фирменные аксессуары, включая чехол, магнитную подставку, ремешок и универсальное зарядное устройство Honor Magic Cube.

Фото mydrivers
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Главной особенностью Honor Robot Phone станет механический 4D-подвес из титанового сплава с четырьмя степенями свободы. Он способен выдвигать камеру всего за 0,8 секунды, поддерживает вращение на 360°, интеллектуальное позиционирование на 90° и 180°, а также обеспечивает стабилизацию уровня CIPA 5.5.

Система камер будет включать 200-мегапиксельный основной модуль, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный перископический телевик.

Honor открыла предварительные заказы на необычный смартфон Robot Phone, о чем мы уже сообщали, при этом продажи стартуют в следующем месяце. Кроме того, стало известно, что стартовая цена составит от 2200 долларов.

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