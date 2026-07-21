Ни один Honor не вызывал такой ажиотаж: Honor Robot Phone собрал больше предзаказов, чем все предыдущие флагманы

Honor сообщила, что в первый день приема предварительных заказов на Robot Phone новинка превзошла по числу заявок все предыдущие флагманские смартфоны компании. Точные цифры производитель не раскрывает, однако отмечает, что интерес к устройству оказался рекордным еще до официального начала продаж.

Оформившие предзаказ получат годовую гарантию на замену механического стабилизатора, а также фирменные аксессуары, включая чехол, магнитную подставку, ремешок и универсальное зарядное устройство Honor Magic Cube.

Фото mydrivers

Главной особенностью Honor Robot Phone станет механический 4D-подвес из титанового сплава с четырьмя степенями свободы. Он способен выдвигать камеру всего за 0,8 секунды, поддерживает вращение на 360°, интеллектуальное позиционирование на 90° и 180°, а также обеспечивает стабилизацию уровня CIPA 5.5.

Система камер будет включать 200-мегапиксельный основной модуль, 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру и 200-мегапиксельный перископический телевик.