Honor открыла предзаказы на Robot Phone: смартфон получил роботизированную камеру с выдвижным титановым подвесом

Необычная новинка поступит в продажу уже в августе

Honor начала принимать предварительные заказы на Robot Phone — один из самых необычных смартфонов компании. Продажи стартуют в августе, а оформившие предзаказ в Китае получат ряд бонусов, включая пожизненную подписку на персонального помощника Yoyo (работает только в Китае), расширенное сервисное обслуживание, комплект аксессуаров, беспроцентную рассрочку и скидку по программе обмена старого устройства.

Главной особенностью Robot Phone стал встроенный четырехосевой роботизированный подвес из титанового сплава. В обычном режиме он скрыт внутри корпуса, а при запуске камеры выдвигается всего за 0,8 секунды. Модуль поддерживает интеллектуальное сопровождение объекта, вращение на 360 градусов и механическую стабилизацию уровня CIPA 5.5.

Изображение Grok

По предварительным данным, основная камера получила датчик разрешением 200 Мп с диафрагмой f/1.6, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископическую телефотокамеру на 200 Мп. Honor также сотрудничает с компанией ARRI, благодаря чему смартфон сможет записывать видео в формате Log-C и использовать профессиональные цветовые профили LUT.

Ожидается, что устройство будет построено на платформе Snapdragon 8 Elite Gen 5, получит плоский экран диагональю около 6,4 дюйма с разрешением 1,5K и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт.