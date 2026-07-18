Самый мощный в мире кран строит первую башню Mechazilla на мысе Канаверал для самой большой ракеты в истории человечества Starship: установлено семь секций

SpaceX продолжает строительство стартовой инфраструктуры для Starship на площадке 37A в Космическом центре на мысе Канаверал. По данным Джулии Бержерон, седьмой модуль башни уже установлен, а восьмой готов к подъему, который может состояться уже в ближайшие выходные, если не помешает погода.

Всего башня будет состоять из девяти модулей. После монтажа восьмой секции останется установить только верхний, девятый модуль, который включает кронблок и систему шкивов для работы подъемного оборудования.

Фото julia_bergeron

Ранее сообщалось, что на космодроме на мысе Канаверал начался монтаж гигантской стартовой башни Mechazilla для ракеты Starship компании SpaceX. Для этого используется самый мощный в мире гусеничный кран Liebherr LR 13000 (немецкого производства, грузоподъёмность до 3000 тонн).

Строительство новой башни — важный этап подготовки комплекса 37A к будущим запускам Starship. После завершения монтажа основных секций SpaceX предстоит установить механические «руки» (chopsticks), системы обслуживания ракеты и другое оборудование, необходимое для проведения испытаний и запусков.