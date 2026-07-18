Крупнейший в мире суперкомпьютер Colossus Илона Маска будет работать на военных. SpaceX ведёт переговоры с Пентагоном

Министерство обороны США предпринимает шаги по обеспечению дополнительных вычислительных мощностей в облачной среде для поддержки разведывательных агентств и военных приложений искусственного интеллекта.

Как пишет Reuters, SpaceX ведет переговоры с Министерством обороны США о предоставлении доступа к своим дата-центрам для работы систем искусственного интеллекта. Потенциальная сделка может оцениваться в миллиарды долларов.

Если соглашение будет подписано, оно расширит сотрудничество SpaceX с Пентагоном. Сейчас компания уже является одним из ключевых партнеров американского военного ведомства, обеспечивая запуски ракет, спутниковую связь и системы обнаружения ракетных угроз.

Изображение Grok

По данным источников, SpaceX также намерена выйти на рынок облачных вычислений и составить конкуренцию таким компаниям, как CoreWeave, предлагая вычислительные мощности для обучения ИИ по более низким ценам. Министерство обороны США активно наращивает облачную инфраструктуру для поддержки военных проектов и разведывательных систем на базе искусственного интеллекта.