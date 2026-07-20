Honor Robot Phone с выдвижной камерой на карданном подвесе будет стоить от 2200 долларов

Honor открыла предварительные заказы на необычный смартфон Robot Phone, о чем мы уже сообщали, при этом продажи стартуют в следующем месяце. Теперь же стало известно, что стартовая цена составит от 2200 долларов.

Главной причиной высокой цены стал уникальный 4D-механический подвес для камеры, полностью разработанный самой Honor. В отличие от обычных систем стабилизации, этот модуль способен вращаться на 360 градусов, автоматически менять положение камеры и отслеживать лица пользователей. Благодаря профессиональному уровню стабилизации CIPA 5.5 смартфон способен снимать плавное видео без дополнительного оборудования.

Изображение mydrivers

Основная камера выполнена в формате механического карданного модуля: когда она не используется, объектив полностью скрывается внутри корпуса, сохраняя привычный внешний вид смартфона. Камерная система включает 200-мегапиксельный главный сенсор с объективом F/1.6 на подвесе, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 200-мегапиксельный перископический телеобъектив. Настройкой изображения занималась голливудская компания ARRI.

По предварительным данным, Honor Robot Phone также получит флагманский Snapdragon 8 Ultra пятого поколения, 6,3–6,4-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и быструю зарядку мощностью 120 Вт.