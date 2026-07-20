Произведён в Санкт-Петербурге: стартовали продажи кроссовера Jeland J7

Российский бренд Jeland объявил о начале продаж нового среднеразмерного кроссовера J7. Автомобиль доступен в двух комплектациях — «Комфорт» и «Престиж», при этом старшая версия предлагается как с передним, так и с полным приводом.

Изображение: Jeland Изображение: Jeland

Все версии Jeland J7 оснащаются 1,6-литровым турбированным двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для переднеприводных модификаций предусмотрен мотор мощностью 150 л.с., для полноприводных — 186 л.с.

Изображение: Jeland Изображение: Jeland

В базовое оснащение входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с экраном 13,2 дюйма, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, бесключевой доступ, дистанционный запуск двигателя, электропривод багажника, камера заднего вида и подогрев основных элементов.

Версия «Престиж» дополнительно получила панорамную крышу, вентиляцию передних сидений, систему кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, ассистенты водителя и мониторинг слепых зон. Полноприводное исполнение оснащено системой выбора режимов движения для различных типов покрытия.