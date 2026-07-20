Grok Илона Маска точно назвал победителя чемпионата мира по футболу задолго до начала турнира
ИИ от xAI еще весной назвал Испанию победителем
Пользователь X под ником X Freeze обратил внимание, что чат-бот Grok заранее предсказал победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года. Илон Маск подтвердил, что Grok отлично справляется в составлении прогнозов.
Сообщается, что еще в апреле, за несколько месяцев до старта турнира, Grok проанализировал коэффициенты букмекеров, данные рынков прогнозов и оценки суперкомпьютеров. На основе совокупности этих независимых источников искусственный интеллект пришел к выводу, что именно Испания имеет наибольшие шансы на победу.
После завершения турнира сборная Испании действительно стала чемпионом мира. Это пример успешного использования ИИ для прогнозирования событий.
При этом важно отметить, что Grok не «предсказал будущее» в буквальном смысле, а оценил наиболее вероятный исход на основе уже существовавших статистических моделей, прогнозов экспертов и рыночных данных.
Комментарии