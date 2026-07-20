Grok Илона Маска точно назвал победителя чемпионата мира по футболу задолго до начала турнира

Пользователь X под ником X Freeze обратил внимание, что чат-бот Grok заранее предсказал победу сборной Испании на чемпионате мира по футболу 2026 года. Илон Маск подтвердил, что Grok отлично справляется в составлении прогнозов.

Сообщается, что еще в апреле, за несколько месяцев до старта турнира, Grok проанализировал коэффициенты букмекеров, данные рынков прогнозов и оценки суперкомпьютеров. На основе совокупности этих независимых источников искусственный интеллект пришел к выводу, что именно Испания имеет наибольшие шансы на победу.

Изображение Grok

После завершения турнира сборная Испании действительно стала чемпионом мира. Это пример успешного использования ИИ для прогнозирования событий.