МТС провёл масштабное обновление сети в Якутске

В результате проведенных работ скорость передачи данных в Якутске выросла в среднем на 20%

Оператор МТС завершил комплексную модернизацию сети связи в Якутске. В рамках проекта оператор перевел частоты, ранее использовавшиеся для стандарта 3G, на LTE. Как рассказали в пресс-службе МТС, обновление охватило все базовые станции в пределах города, что позволило увеличить среднюю скорость мобильной передачи данных примерно на 20%.

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По данным компании, расширение покрытия LTE также помогло перераспределить нагрузку на сеть и повысить стабильность мобильного интернета. Кроме того, абонентам стала доступна технология VoLTE, которая обеспечивает быстрое соединение при звонках, высокое качество передачи голоса и позволяет одновременно разговаривать и пользоваться мобильным интернетом.

Как отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев, завершение модернизации создает основу для дальнейшего развития цифровой инфраструктуры города, включая внедрение решений на базе интернета вещей в сфере безопасности, жилищно-коммунального хозяйства и других направлениях.